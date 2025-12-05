La quarta edizione di “Scendiamo in piazza”, i numeri del progetto di riqualificazione

Per Francesca Vecchioni, Presidente di Diversity Lab e di Fondazione Diversity ETS, “le aziende hanno il potere di fare scelte che migliorano la nostra società, innovando e promuovendo la cultura dell’inclusione con azioni concrete. Il percorso con Ace e Retake è un’opportunità straordinaria, un lavoro sul reale. La scuola è il luogo in cui il cambiamento positivo può avvenire, il più grande motore del cambiamento per favorire la costruzione di comunità aperte e attente al prossimo e all’ambiente. Raccogliere questa chiamata ad agire, portando le tematiche dell’inclusione in giro per l’Italia, dimostra che i brand possono davvero fare la differenza con progetti concreti”. Fabrizio Milone, presidente di Retake, ha aggiunto: “L’esperienza di quest’anno ci ricorda che la bellezza è una responsabilità condivisa. Quando studenti, insegnanti e volontari trasformano un muro, un cortile o un pezzo di città, stanno costruendo molto più di uno spazio vivibile: stanno costruendo comunità. È questo il cuore di "Scendiamo in piazza", un progetto che mette insieme educazione, inclusione e rigenerazione urbana e che dimostra, con fatti e numeri, quanto i giovani siano pronti a prendersi cura dei luoghi in cui vivono. La collaborazione con ACE e Diversity Lab rafforza un messaggio che per noi è imprescindibile: una città più bella e più giusta nasce solo quando ciascuno decide di fare la propria parte”.