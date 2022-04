Procida 2022, lectio magistralis di uno studente napoletano 18enne all'inaugurazione con Mattarella

Il tema dell'intervento sarà "La speranza". Il ragazzo parlerà appena dopo il discorso di Mattarella. A due mesi dalla maturità, condividerà dunque il palco con la più alta carica dello Stato. Poi il suo futuro sarà in America. "Non so ancora se Harvard, Yale o Princeton - ha raccontato al Corriere del Mezzogiorno - Ma sento di dover correre, di dovermi confrontare con gente molto più brava di me. Non che qui non ce ne siano, ma per crescere abbiamo bisogno di choc".