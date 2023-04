Primo maggio, ponte da "bollino rosso" per il traffico | Incombe il maltempo

Sul fronte traffico, si prevede che la fine del rientro possa interessare anche la mattinata di martedì 2 maggio. Per rendere più scorrevole la viabilità, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio i mezzi superiori alle 7,5t non potranno circolare nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 22.

Oltre 8 milioni di italiani in vacanza

Secondo i calcoli di Confcommercio-Swg sono 8 milioni - a cui si potrebbero aggiungere 3,1 milioni di indecisi, soprattutto per il meteo - gli italiani che ne approfitteranno per un weekend lungo, se non addirittura per una vacanza di qualche giorno: 3 intervistati su 4 hanno, infatti, programmato solo una breve pausa, con uno o due pernottamenti al massimo a destinazione, ma c'è anche un 4% che si concede una settimana piena, con non meno di cinque notti passate fuori casa. Il raggio degli spostamenti è comunque piuttosto limitato, come di consueto per questa festività: un vacanziere su due resterà nelle immediate vicinanze del luogo di residenza, o comunque nella propria regione.