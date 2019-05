Primo Maggio, Mattarella: il lavoro dà dignità ai cittadini | Di Maio: taglieremo il cuneo fiscale

"Dalle politiche per il lavoro dipende l'idea di futuro che abbiamo per l'Italia. Non dimentichiamolo mai. Il lavoro è l'elemento cardine su cui si regge un Paese libero, giusto, sicuro, competitivo, attrattivo. Ed è per questo che il primo maggio deve diventare non solo la festa dei diritti acquisiti, ma anche un momento di riflessione dedicato a chi il lavoro lo sta cercando, a chi lo deve difendere, a chi ha pagato con la vita la mancanza delle condizioni necessarie a poterlo svolgere in sicurezza". Lo afferma, in una nota, il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione della festa del lavoro.