Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Indagine sulla sanità

Roma, primario arrestato per una presunta tangente di 3mila euro da imprenditore

Le indagini riguardano un presunto sistema di pagamenti illeciti connesso alla gestione dei pazienti dimessi dopo la dialisi, che sarebbero stati successivamente indirizzati verso strutture private

07 Dic 2025 - 20:36
© ansa

© ansa

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno eseguito l'arresto del responsabile del reparto di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, insieme a un imprenditore attivo nel settore della fornitura di apparecchiature per la dialisi. Entrambi sarebbero accusati di corruzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico sarebbe stato fermato mentre stava ricevendo una presunta somma di circa 3mila euro. L'episodio, avvenuto giovedì, rientra in un'indagine più ampia che comprende complessivamente dodici persone e che riguarda la gestione dei pazienti in dialisi.

Leggi anche

Appalti sanità a Bari, borse e ristrutturazioni come tangenti: 10 arresti, incastrati da intercettazioni

Il primario è stato trasferito in carcere, mentre il giudice per le indagini preliminari deve ancora stabilire la data dell'udienza di convalida. Le indagini riguardano un presunto sistema di pagamenti illeciti connesso alla gestione dei pazienti dimessi dopo la dialisi, che sarebbero stati successivamente indirizzati verso strutture private.

Ti potrebbe interessare

roma
tangente

Sullo stesso tema