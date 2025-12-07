Roma, primario arrestato per una presunta tangente di 3mila euro da imprenditore

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno eseguito l'arresto del responsabile del reparto di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, Roberto Palumbo, insieme a un imprenditore attivo nel settore della fornitura di apparecchiature per la dialisi. Entrambi sarebbero accusati di corruzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il medico sarebbe stato fermato mentre stava ricevendo una presunta somma di circa 3mila euro. L'episodio, avvenuto giovedì, rientra in un'indagine più ampia che comprende complessivamente dodici persone e che riguarda la gestione dei pazienti in dialisi.