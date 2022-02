Prete no vax parte per il tour contro il Green pass nonostante la sospensione

Un viaggio lungo tutta la Penisola che il sacerdote bergamasco ha deciso di documentare sul suo profilo Instagram. Nelle tappe di oggi con lui c'erano un centinaio di persone.

Attraverso i suoi social ha pubblicizzato l'iniziativa. "No all'obbligo vaccinale, no ai ricatti, no al green pass" in nome della libertà e del rispetto della persona, aveva dichiarato in un video. Vuole incontrare i fedeli di tutta Italia, e consegnare loro due lettere: una indirizzata alla parrocchia di turno, l'altra addirittura al Papa.

Una vera e propria propaganda no vax, non autorizzata in alcun modo dai vertici ecclesiastici. Una presa di posizione lontana dal suo ruolo di ministro di Dio che gli è valsa l'esonero da ogni incarico pastorale. Ma nonostante le distanze che la Chiesa ha voluto prendere dalle sue tesi negazioniste ha deciso comunque di partire.