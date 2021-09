"Restituirò i soldi" - "Restituirò i soldi che per acquistare la droga ho sottratto alla curia e alla carità dei miei parrocchiani. Saranno tutti rimborsati. Venderò tutto quello che è di mia proprietà, anche la casa di montagna", è la promessa fatta durante il dialogo con i legali Federico Febbo e Costanza Malerba dal prete, il quale ha già iniziato a stilare una lista dei parrocchiani che hanno fatto donazioni.

"Prendevo i farmaci per bloccare il contagio" - Commentando l'accusa di tentate lesioni gravissime in relazione alla sua sieropositività, il sacerdote ha dichiarato: "Non ho detto niente perché ero in cura, prendevo dei medicinali antiretrovirali e dunque non ero contagioso anche se per alcuni mesi ho interrotta la terapia". "Ma anche in questo caso, il mio cliente probabilmente non era contagioso perché come spiega la medicina l’effetto immunizzante cessa soltanto dopo un periodo di tempo valutato in diversi mesi" è la precisazione dell'avvocato Febbo.