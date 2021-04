Presidi: "Vaccini ai prof non è privilegio, ci faremo sentire"

web

"Non siamo d'accordo con lo stop dei vaccini al personale della scuola, dissentiamo fermamente. Non è un privilegio per la categoria, ci faremo sentire". Lo ha affermato il presidente dell'Associazione nazionale presidi, Antonello Giannelli. "Trattandosi di una categoria professionalmente esposta non solo per il rischio di contagio tra i componenti, ma anche perché può veicolare il virus, bisogna fare in modo di eliminare questo rischio", ha aggiunto.