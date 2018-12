Prende un 3 a scuola: studente modello querela il professore

Voti eccellenti in tutte le materie, ma l'inglese proprio non gli andava giù, infatti si è beccato un votaccio nell'ultima interrogazione: un 3 che gli ha rovinato la media. E' così lo studente modello, un friulano di 16 anni, ha deciso di querelare il professore di lingue straniere . Il caso risale alla scorsa primavera , ma ora è arrivata la decisione del Gip che ha archiviato il caso. La famiglia del giovane si è opposta però all'archiviazione

Nelle ultime settimane di lezione, secondo quanto riporta Il Messaggero Veneto, lo studente non aveva accolto l'invito del professore di inglese di farsi interrogare per migliorare un voto già insufficiente. Soltanto uno degli ultimi giorni di scuola, il 16enne si è presentato all'interrogazione facendo però scena muta. L'insegnante gli ha messo allora un 3 sul registro compromettendo la media generale dell'alunno che nelle altre materie aveva voti altissimi.



Lo scorso luglio il giovane ha deciso di querelare il professore con l'accusa di "avergli procurato uno stato di profonda prostrazione e stress, che avrebbe portato anche a disagi di natura fisica, certificati dai referti sanitari firmati dal medico di famiglia". Il giudice per le indagini preliminari ha però deciso di archiviare il caso, come richiesto dal pubblico ministero. La famiglia del ragazzo si è opposta all’archiviazione chiedendo di poter presentare altri documenti e che siano ascoltati alcuni compagni di classe.