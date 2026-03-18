Giornalismo, a Roma il Premio Sarzanini per la cronaca giudiziaria

Il premio per il Web è andato a Roberto Saviano. Per la Radio è stato riconosciuto il lavoro di Giorgio Zanchini, mentre per la tv il riconoscimento è stato assegnato a Veronica Fernandes. Niccolò Zancan ha ricevuto il premio per i quotidiani, Assunta Cassiano quello per le agenzie. Malcom Pagani è stato il vincitore nella categoria podcast. Il premio per gli Uffici Stampa è andato a Medici Senza Frontiere.