Giornalismo, a Roma il Premio Sarzanini per la cronaca giudiziaria
Saviano, Zanchini, Fernandes e Cassiano tra i premiati di quest'anno
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Si è svolta alla Casa del Cinema di Roma la consegna del Premio Giornalistico Mario Sarzanini, dedicato alla memoria del decano della cronaca giudiziaria italiana scomparso nel 2021. La quinta edizione del riconoscimento, presentata da Manila Nazzaro, ha riunito giornalisti, avvocati e colleghi per celebrare chi ogni giorno racconta l'Italia che passa per i tribunali e non solo.
La giuria
A decidere i vincitori è stata una giuria presieduta da Andrea Balzanetti e composta tra gli altri da Andrea Pucci, direttore di Tgcom24; Guido D'Ubaldo, presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio; Davide Desario, direttore dell’agenzia Adnkronos; Emma D'Aquino, giornalista e conduttrice del Tg1; Luigi Contu, direttore dell’agenzia Ansa e Flavio Natalia, direttore di "Ciak". Nomi che rappresentano trasversalmente il panorama dell’informazione italiana.
I premiati
Il premio per il Web è andato a Roberto Saviano. Per la Radio è stato riconosciuto il lavoro di Giorgio Zanchini, mentre per la tv il riconoscimento è stato assegnato a Veronica Fernandes. Niccolò Zancan ha ricevuto il premio per i quotidiani, Assunta Cassiano quello per le agenzie. Malcom Pagani è stato il vincitore nella categoria podcast. Il premio per gli Uffici Stampa è andato a Medici Senza Frontiere.
La serata ha ospitato anche un Premio Speciale dedicato al film "40 secondi" che racconta la storia di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro nel settembre 2020. Un riconoscimento che allarga lo sguardo oltre la cronaca giudiziaria in senso stretto, verso la memoria civile e il racconto del dolore collettivo.