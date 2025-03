Premio giornalistico Mario Sarzanini, scelti i vincitori

"Anche quest'anno abbiamo voluto dare un riconoscimento a colleghi che hanno mostrato passione e rigore nel mestiere cosi come Mario Sarzanini al quale ha dedicato la propria vita", spiega il presidente della giuria Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con lui la carriera. La premiazione si terrà martedì 18 marzo alle 18 presso l'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in Via Vittoria Colonna, 11 a Roma.