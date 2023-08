Il premio "E' giornalismo" assegnato a papa Francesco | Bergoglio: "Coltivare il principio di realtà, no disinformazione"

"Ecco perché ho accettato"

Nella nota si legge che "Papa Francesco interpreta, unica voce, il coraggio di usare il dialogo per dire parole di pace". Nell'accettare il premio, papa Francesco ha detto: "Ancora prima di diventare vescovo di Roma ero solito declinare l'offerta di premi. Ho continuato a fare così anche da Papa". Il Pontefice ha continuato: "C'è però un motivo che mi ha spinto ad accettare il vostro, ed è l'urgenza di una comunicazione costruttiva, che favorisca la cultura dell'incontro e non dello scontro; la cultura della pace e non della guerra; la cultura dell'apertura verso l'altro e non del pregiudizio".