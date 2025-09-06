Logo Tgcom24
in zona Montecompatri

Precipita con il paracadute, muore 49enne alle porte di Roma

06 Set 2025 - 21:58
Tragedia in un campo di volo in via Prenestina Nuova, in zona Montecompatri, alle porte di Roma. Sandro Bigozzi, 49 anni, esperto paracadutista originario di Grosseto, si è schiantato nella vegetazione vicina alla pista dopo un lancio da 1.500 metri d'altezza. Inutili i soccorsi per l'uomo. La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Pare che il paracadute principale e quello di emergenza fossero in apertura. Bigozzi era un istruttore riconosciuto nell'ambito del paracadutismo sportivo italiano, con una carriera di migliaia di lanci, e considerato un punto di riferimento per tanti amatori e professionisti del settore.

