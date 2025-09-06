Precipita con il paracadute, muore 49enne alle porte di Roma

Tragedia in un campo di volo in via Prenestina Nuova, in zona Montecompatri, alle porte di Roma. Sandro Bigozzi, 49 anni, esperto paracadutista originario di Grosseto, si è schiantato nella vegetazione vicina alla pista dopo un lancio da 1.500 metri d'altezza. Inutili i soccorsi per l'uomo. La salma è stata trasferita all'Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l'autopsia. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Pare che il paracadute principale e quello di emergenza fossero in apertura. Bigozzi era un istruttore riconosciuto nell'ambito del paracadutismo sportivo italiano, con una carriera di migliaia di lanci, e considerato un punto di riferimento per tanti amatori e professionisti del settore.