Precipita a 2100 metri di altitudine, alpinista morto nel Cuneese

Incidente mortale in montagna in valle Stura, nel Cuneese. Un alpinista italiano è deceduto a causa di una caduta sulla salita per il Becco Ischiator, a oltre 2.100 metri di altitudine. L'uomo era con un compagno di ascensione, precipitato anche lui, ma senza riportare gravi ferite. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino.