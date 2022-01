Prato, un anno fa ha perso il papà a causa del Covid: ora la piccola Elisa si è voluta vaccinare | La mamma: "Consapevole dell'importanza"

Facebook

A marzo dell’anno scorso, Elisa, una bimba di 6 anni, si è voluta vaccinare appena si è presentata l'occasione. Così martedì 25 gennaio, si è recata all'hub vaccinale Pegaso di Prato con la madre, Brigida Perrella, per ricevere la prima dose. "Elisa ha vissuto tutta la verità, non le è stato nascosto niente. Per questo si è vaccinata, era consapevole dell'importanza del vaccino", ha sottolineato la mamma della bimba, come riporta la Repubblica Firenze.