Prato: stanca degli abusi 14enne tentò il suicidio, 12 anni al padre

Aveva subito per sette anni gli abusi sessuali del padre, un pakistano di 54 anni, e stanca delle violenze all'età di 14 anni, nel 2017, aveva tentato il suicidio, gettandosi dalla finestra. E' venuta così alla luce, a Prato, una terribile storia di vessazioni in famiglia, sfociata oggi nella condanna dell'uomo da parte del tribunale a 12 anni per abusi sessuali sulla figlia. Condannata anche la madre perché, pur a conoscenza di tutto, non intervenne.