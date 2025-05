Prato, incidente sul lavoro: 57enne muore travolto da un camion

Un 57enne di origine albanese con cittadinanza italiana è morto a causa di un incidente sul lavoro a Vernio, in provincia di Prato. L'uomo era impegnato in attività di scarico di materiale da un camion, parcheggiato in una strada in pendenza: il mezzo ha perso aderenza e ha travolto il 57enne, uccidendolo. La procura sta effettuando accertamenti per verificare le modalità del fatto e individuare le eventuali responsabilità penali. Si procede per omicidio colposo. Il camion e l'area interessata dall'incidente sono stati posti sotto sequestro.