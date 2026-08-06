Omicidio nel carcere di Prato: detenuto di 32 anni ucciso dopo una colluttazione

Un detenuto di 32 anni, cittadino nigeriano, è stato ucciso nel carcere di Prato dopo una colluttazione avvenuta all'interno della cella. Il decesso risale alla serata di mercoledì 5 agosto. L'uomo è stato trovato senza vita in una camera della sezione riservata ai detenuti per reati sessuali, dove divideva la cella con altri tre reclusi. Il medico legale ha riscontrato un trauma cranico provocato da un corpo contundente e un'emorragia dal naso. Dall'ispezione cadaverica sono inoltre emersi un'ecchimosi all'interno del labbro superiore e una ferita lacero-contusa sul lato sinistro della fronte. La Procura di Prato ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale per ricostruire la dinamica della colluttazione.