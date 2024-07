Prato, cittadino cinese 42enne accoltellato: grave in ospedale

A Prato un 42enne di origine cinese è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato ferito con diverse coltellate. L'uomo è stato soccorso in piena notte dopo essere stato trovato in un lago di sangue da alcuni passanti che hanno immediatamente lanciato l'allarme chiamando i soccorsi, convinti che il 42enne fosse stato investito. Il personale paramedico si sarebbe però accorto, quando è intervenuto, che l'uomo presentava più ferite dovute a coltellate, su addome, gambe, braccia e anche volto.