Prato, bimbi maltrattati in doposcuola cinese: 2 maestre arrestate

Due donne cinesi di 26 e 38 anni sono state arrestate dalla polizia a Prato: sono accusate di maltrattamenti e percosse nei confronti di bambini tra i tre e i sei anni che frequentano un doposcuola cinese in cui le fermate svolgono il ruolo di maestre. Le indagini si sono avvalse dell'uso di telecamere nascoste. Una terza insegnante ha ricevuto un avviso di garanzia ma per lei non è scattata alcuna misura cautelare.