Donna trovata morta in casa vicino Potenza: ha grave trauma al volto | Si indaga per omicidio

Una donna di 57 anni di Tito (Potenza) è stata trovata morta nella serata di giovedì 20 agosto all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori.
Indagini in corso
Si indaga per omicidio: i militari, coordinati dalla Procura di Potenza, stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.