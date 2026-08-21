A Tito

Donna trovata morta in casa vicino Potenza: ha grave trauma al volto | Si indaga per omicidio

I carabinieri stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione è sotto sequestro

21 Ago 2026 - 09:11
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Una donna di 57 anni di Tito (Potenza) è stata trovata morta nella serata di giovedì 20 agosto all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima che presentava un gravissimo trauma facciale. Sul posto sono immediatamente giunti i carabinieri, allertati dai soccorritori.

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Indagini in corso

 Si indaga per omicidio: i militari, coordinati dalla Procura di Potenza, stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro. 

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