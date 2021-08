Potenza, clienti di un bar multati per un caffè senza coperchio 

Uscire da un bar con un caffè da asporto senza coperchio è passibile di multa, o meglio lo è stato durante il lungo periodo di emergenza e di conseguenti restrizioni che il nostro Paese ha affrontato a seguito della pandemia di coronavirus. Per questo motivo alcuni clienti di un bar a Pietrapersosa in provincia di Potenza sono stati multati dalle forze dell'ordine. "Per tutelare e dimostrare solidarietà ai nostri clienti multati abbiamo deciso di protestare, chiudendo quattro-cinque giorni", raccontava Nicola il barista a "Fuori dal Coro", lo scorso 28 aprile.

"Noi non lo sapevamo che ci fosse questa disposizione, perché non è specificata in nessun decreto", spiegava il lavoratore nel corso dell'intervista.

Ma quello di Pietrapertosa non è stato l'unico caso. Simile vicenda è accaduta a Trento, Potenza e in altre città italiane dove l'assenza del coperchio sul bicchierino è costata una multa ai clienti e la chiusura degli esercizi commerciali.