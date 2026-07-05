Coppia perde la macchina fotografica con gli scatti della proposta di matrimonio sulle Dolomiti: "Aiutateci a ritrovarla"
L'appello social di due turisti britannici. Lui le aveva chiesto la mano durante un'escursione in alta quota
Era stata una giornata indimenticabile nella vita di Georgina, che aveva ricevuto la più romantica delle proposte di matrimonio dal suo compagno durante un’escursione tra il Lago di Sorapis e il Rifugio Vandelli, nel Bellunese. L'emozione e la straordinaria cornice delle Dolomiti hanno però probabilmente giocato un brutto scherzo ai due fidanzatini inglesi, che hanno perso proprio tra quelle montagne la macchinetta fotografica con cui avevano immortalato il momento clou.
L'appello social
Una grave perdita, prima di tutto affettiva, denunciata dalla turista in un accorato appello social pubblicato su alcuni gruppi Facebook dedicati agli escursionisti e agli amanti delle Dolomiti. "Sarebbe un miracolo se la macchinetta venisse ritrovata e mi venisse restituita", ha scritto Georgina, che è pronta anche a sostenere le spese di spedizione qualora fosse necessario. Si tratta di una Panasonic Lumix TZ100 che potrebbe essere stata smarrita nei pressi del lago oppure al rifugio, dove la giovane racconta di aver pernottato nella notte del 29 giugno assieme al compagno.
Gli scatti d'amore vanno portati in salvo
In chiusura del suo messaggio la futura sposa invita gli altri utenti a condividere l'appello in tutti i gruppi e le pagine dedicate alle Dolomiti o con chiunque possa aver percorso quel tratto di sentiero negli stessi giorni. Si spera così che la richiesta possa raggiungere proprio chi potrebbe aver trovato la fotocamera, permettendo così ai due piccioncini britannici di recuperare i ricordi del giorno del loro fidanzamento. Chissà che, nel suo piccolo, anche questo articolo non possa essere d'aiuto per ritrovare i frammenti indimenticabili di questa storia d'amore.