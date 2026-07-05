Coppia perde la macchina fotografica con gli scatti della proposta di matrimonio sulle Dolomiti: "Aiutateci a ritrovarla"

Era stata una giornata indimenticabile nella vita di Georgina, che aveva ricevuto la più romantica delle proposte di matrimonio dal suo compagno durante un’escursione tra il Lago di Sorapis e il Rifugio Vandelli, nel Bellunese. L'emozione e la straordinaria cornice delle Dolomiti hanno però probabilmente giocato un brutto scherzo ai due fidanzatini inglesi, che hanno perso proprio tra quelle montagne la macchinetta fotografica con cui avevano immortalato il momento clou.