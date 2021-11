Popoli (Cts Aifa) a Tgcom24: "Ecco come funzionano le pillole anti-Covid"

Le agenzie del farmaco europea (Ema) e italiana (Aifa) stanno valutando le pillole anti-Covid di Merck e Pfizer . La presidente della Commissione tecnico scientifica dell'Aifa, Patrizia Popoli, ha spiegato a Tgcom24 che entrambi "sono trattamenti di breve durata - cinque giorni - e dai dati preliminari sembra che siano in grado di ridurre in maniera importante il rischio di ospedalizzazione e di morte nei soggetti a rischio".

In fase precoce - Sia la pillola di Merck sia quella di Pfizer sono cure, non terapie preventive. Per questo, spiega Popoli, non sono alternative al vaccino. Possono essere somministrate per via orale e, "una volta autorizzate, potranno essere utilizzate in soggetti che hanno già contratto l'infezione". Chi ha sviluppato una forma lieve di Covid-19 ed è ancora a casa, ma ha fattori di rischio che lo espongono alla possibilità di sviluppare una malattia grave, può assumere le pillole per ridurre drasticamente il pericolo di finire in ospedale.

Vaccini sperimentali - "Se ne parla a sproposito", dice Patrizia Popoli. Quelli anti-Covid sono "vaccini sperimentati su decine di migliaia di soggetti prima della registrazione e, attualmente, sono stati utilizzati su miliardi di soggetti in tutto il mondo. Di questi farmaci abbiamo una conoscenza che non possiamo vantare di avere praticamente per nessuna molecola. Quindi parlare ancora di vaccini sperimentali è una cosa assolutamente insensata".