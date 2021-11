Covid, l'Ema accelera sulla pillola Merck dopo l'aumento dei contagi

Ansa

Davanti all'aumento dei contagi, l'Agenzia europea del farmaco "fornirà raccomandazioni a livello Ue al più presto per aiutare le autorità nazionali a decidere sul possibile uso precoce" del medicinale anti-Covid per via orale Molnupiravir, prodotto dalla Merck. L'intenzione è di accelerare per il suo utilizzo "ad esempio in contesti di emergenza", scrive l'Ema, precisando che la strategia è stata concordata con i capi delle agenzie nazionali.