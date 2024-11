Ponte sullo Stretto, ok a impatto ambientale con integrazioni

Parere positivo sul progetto per la costruzione del Ponte sullo Stretto da parte della Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale con integrazioni. L'ok è arrivato dall'apposita Commissione del ministero dell'Ambiente. Le condizioni riguardano non solo l'ambiente naturale, terrestre, marino ed agricolo, ma anche aspetti relativi a progettazione di dettaglio per le opere a terra, relativi a cantierizzazione, gestione delle materie, approvvigionamenti, rumore e vibrazioni. Si tratta di integrazioni previste sul riavvio dell'iter "nel rispetto delle condizioni ambientali prescritte che dovranno essere ottemperate perlopiù nella fase della presentazione del progetto esecutivo". "Grande soddisfazione" per la decisione della Commissione tecnica è stata espressa dal vicepremier Matteo Salvini. "L'Italia può guardare al futuro", ha detto ancora.