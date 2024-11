Salvini: "Ponte sullo Stretto è la più grande operazione antimafia"

Quello del Ponte sullo Stretto "è un cantiere che non unirà solo Sicilia e Calabria dopo un secolo di chiacchiere, Messina e Villa San Giovanni, ma unirà l'Italia all'Europa, al mondo. Creerà più di 100mila posti di lavoro, secondo le stime della società, e sarà la più grande operazione antimafia". Lo sostiene il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. "Quando qualcuno dice 'non fate il ponte in Sicilia e in Calabria perché ci sono la mafia e l'ndrangheta', è demenziale - sottolinea -. La mafia prospera là dove c'è disperazione, là dove i giovani non hanno futuro e non hanno lavoro. Il ponte porterà lavoro, ricchezza, bellezza, farà risparmiare una quantità di tonnellate di CO2 nell'aria, per cui sarà uno dei ponti più green al mondo".