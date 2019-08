PRESENTI ANCHE MATTARELLA E CONTE 14 agosto 2019 00:04 Ponte Morandi, un anno fa il crollo: Genova si ferma nel ricordo dei 43 morti I familiari delle vittime: "Tragedie del genere non accadano mai più". Attesi in città anche il Capo dello Stato Mattarella e il premier Conte

14 agosto 2018. Ore 11:36. Un boato scuote il cuore di Genova. Il ponte Morandi si è spezzato portandosi via 43 vite. Oggi, un anno dopo, la città si ferma nel ricordo delle vittime e di una tragedia che ha commosso il mondo intero. "Stringiamoci insieme, sentiamoci comunità", è l'appello del sindaco Marco Bucci, affinché sia un momento di condivisione, cordoglio, solidarietà e vicinanza in onore dei morti e di tutti coloro che per quella tragedia hanno e stanno soffrendo.

"Invito tutti i cittadini genovesi a partecipare alla cerimonia in memoria delle vittime di ponte Morandi - scrive Bucci -. A chi non potrà intervenire chiedo comunque di osservare un momento di raccoglimento alle 11:36, in qualsiasi posto si trovi. Stringiamoci idealmente insieme per ricordare le persone che hanno perso la vita in quel tragico evento e per sentirci ancora una volta comunità unita, come abbiamo dimostrato in questo anno trascorso".



La cerimonia si svolgerà in un capannone. Un luogo simbolico che unisce il ricordo della tragedia e la speranza per il futuro, perché proprio lì sta nascendo il primo pilone del nuovo viadotto pensato dall'architetto Renzo Piano come la chiglia di una nave. Alle 10 inizierà la messa celebrata dall'arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. Presenti il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, i rappresentanti del governo e dei familiari delle vittime.