Ponte Morandi, imbrattato a Genova il murale in ricordo delle vittime

Imbrattato a Genova il grande murale della Radura della memoria, dedicato alle 43 vittime del crollo del ponte Morandi di Genova. Scritte e scarabocchi a vernice spray sono apparsi sul graffito, in una delle aree simbolo create in ricordo della tragedia del 2018. Lo ha denunciato via social il presidente del Municipio Centro Ovest di Genova, Michele Colnaghi: "Vedere imbrattata un'opera che rappresenta il dolore di un'intera città e la speranza di rinascita di un quartiere è un colpo al cuore. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di una totale mancanza di rispetto verso chi non c'è più, verso le loro famiglie e verso tutti i cittadini che portano ancora addosso le cicatrici di quella tragedia".