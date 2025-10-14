Ponte Morandi, per Castellucci chiesti 18 anni e sei mesi | I pm: "L'ex a.d. di Autostrade come Lord Voldemort"

Per il crollo del ponte Morandi è stata chiesta dalla Procura di Genova una condanna a 18 anni e sei mesi per l'ex a.d. di Autostrade Giovanni Castellucci. Hanno chiuso così la loro requisitoria i pm Walter Cotugno e Marco Airoldi al processo per la tragedia del 14 agosto 2018, quando morirono 43 persone. I pubblici ministeri hanno spiegato che si tratta della "richiesta massima per gli elementi di gravità contro di lui". L'ex top manager non ha assistito alla richiesta dal carcere di Opera, dove è detenuto in seguito alla condanna definitiva a sei anni per la strage di Avellino.