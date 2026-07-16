Ponte Morandi, a Genova è il giorno della sentenza di primo grado

A quasi otto anni di distanza, quattro dall'inizio del dibattimento, è il giorno della sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. Il giorno della prima verità giudiziaria si apre con l'udienza al termine della quale, dopo un'ultima replica nell'aula magna del Tribunale di Genova, inizia la camera di consiglio che si conclude con il verdetto di primo grado per i 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. Tra gli imputati anche l'ex ad di Aspi Giovanni Castellucci, per il quale sono stati chiesti 18 anni e 6 mesi di carcere.