Ponte Genova, familiari vittime: lavoro inquirenti scalda il cuore

"Devo dire che al momento sono fiduciosa nel grande lavoro che sta facendo la Procura di Genova. Le devo dire, al momento questo mi scalda il cuore. Spero che si continui così". Sono le parole di Egle Possetti, presidente del Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, che sul "nodo revoca" non lascia trasparire dubbi: "Noi da subito avevamo indicato, dal nostro punto di vista, la recova come unica strada. Non ce ne sono altre, l'abbiamo sempre detto".