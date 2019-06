Ponte Genova, Bucci: via con la forza chi non lascia la propria casa

Saranno allontanati con la forza i genovesi residenti nel raggio di 300 metri dall'area dell'esplosione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi che la mattina del 28 giugno non vorranno abbandonare le loro case. Lo ha detto il il sindaco e commissario, Marco Bucci, visto che "qualcuno mi ha scritto che non vuole uscire. Sarà un'uscita coatta, non possiamo permetterci di tenere nessuno dentro e che uno interrompa un lavoro per Genova", ha spiegato.