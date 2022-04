Polstrada Lombardia, la nuova direttiva del Ministero agli agenti: niente inseguimenti ai ladri in fuga

La nuova direttiva diramata dalla Polstrada della Lombardia parla chiaro: le pattuglie "per ragioni di sicurezza" si dovranno astenere dal rincorrere chi non si ferma all'Alt. Sarà compito della Sala operativa, informata "immediatamente" dei fatti, fornire le informazioni utili alle altre forze di polizia dispiegate sul territorio per catturare i fuggitivi.

Sarà sempre più raro vedere sfrecciare per le strade di Milano le volanti della polizia a sirene spiegate e lampeggianti accesi. Gli inseguimenti dei veicoli di criminali in fuga non sembrano più essere una priorità nella regione Lombardia. A essere privilegiata da una circolare interna della Polizia Stradale su carta intestata del ministero dell'Interno è la tutela della sicurezza della circolazione stradale. D'ora in avanti le ricerche di chi non si ferma all'alt dei poliziotti dovranno seguire una nuova prassi: numero di targa, tipo e modello d'auto e direzione di marcia del veicolo verranno comunicati alla Sala Operativa che diramerà l'allarme sul territorio.

La posizione del Sindacato autonomo della polizia -

"Riteniamo che gli operatori ben conoscono i rischi, anche normativi, di un mestiere sempre più difficile da esercitare, ma abbiano altrettanto chiaro il servizio che devono garantire al Paese. La consapevolezza di doversi preoccupare maggiormente delle responsabilità piuttosto che delle insidie dei malfattori di turno è davvero mortificante; vorremo preoccuparci di assicurare i delinquenti alla giustizia. Le forze dell’ordine prive di serenità operativa non possono assolvere il loro compito istituzionale per impedire che taluni soggetti, oltre a fuggire impunemente, compiano reati ben peggiori di quelli previsti dal Codice della Strada." Questo il commento da parte del Segretario Nazionale del SAP, Gianpiero Timpano, alle nuove regole imposte agli operatori di pattuglia.

