Policoro, 45enne muore schiacciato dal trattore: incidente durante lavori agricoli

I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, che ha disposto i rilievi tecnici e l'eventuale esame autoptico sulla salma. In seguito all'incidente, il segretario provinciale di Matera, Giuseppe Giordano, ha diffuso una nota in cui invita le istituzioni ad agire con urgenza: "È il momento che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituzione del giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro".