Policoro, 45enne muore schiacciato dal trattore: incidente durante lavori agricoli

Un uomo di 45 anni, originario del Bangladesh, ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nelle campagne di Policoro, in provincia di Matera. La vittima era alla guida di un trattore lungo una strada interpoderale quando, per cause ancora da accertare, il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo mortalmente. L'allarme è scattato nella mattinata di lunedì 9 settembre. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 Basilicata soccorso e i carabinieri. Nonostante la tempestività dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il decesso è avvenuto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.
I militari dell'Arma hanno avviato gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Matera, che ha disposto i rilievi tecnici e l'eventuale esame autoptico sulla salma. In seguito all'incidente, il segretario provinciale di Matera, Giuseppe Giordano, ha diffuso una nota in cui invita le istituzioni ad agire con urgenza: "È il momento che la politica e le istituzioni facciano la loro parte: rispetto delle norme e restituzione del giusto valore alla sicurezza nei luoghi di lavoro".
