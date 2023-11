Policlinico di Bari, timbrano badge e vanno a casa: 10 denunce

Timbravano il badge per certificare l'inizio del proprio turno di lavoro al Policlinico di Bari e poi si allontanavano per rientrare a casa o dedicarsi a faccende private.

Per questo motivo, dieci dipendenti di una società di pulizie sono stati denunciati per truffa aggravata e false attestazioni in concorso. Tre di loro sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora e di accesso all'azienda ospedaliera. Nell'ordinanza, il gip del Tribunale di Bari Anna Perrelli parla di una "spiccata propensione a delinquere" degli indagati.