Pm Greco: "Evasione fiscale è vera emergenza criminale in Italia"

"Lo scarso contrasto delle procure ai reati fiscali è frutto anche di una questione culturale di tanti colleghi che pensano che non siano reati dignitosi come altri legati alla lotta alla criminalità organizzata o altri ancora". Lo ha detto il procuratore di Milano, Francesco Greco, intervenendo a un dibattito alla festa del "Fatto Quotidiano" in Versilia. "Io invece considero l'evasione fiscale la principale emergenza criminale", ha aggiunto Greco.