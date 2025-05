Pizzaballa: con Prevost scelto missionario libero e di governo

Nella scelta di Robert Francis Prevost ha influito "la sua storia personale, anzitutto. È un missionario che ha esperienza dell'annuncio, esperienza di servizio in chiese povere di mezzi. E insieme ha esperienza di governo, sia nell'ordine agostiniano sia nella Chiesa, come vescovo e poi prefetto del Dicastero per i vescovi. Sono elementi importanti. Oltre alla persona, naturalmente". Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme.