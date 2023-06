Pistole ed esplosivi a scuola, così su Telegram i minori raccontavano le loro esperienze con le armi

Portavano le pistole a scuola

Nella chat i minori condividevano le proprie esperienze con le armi, anche tramite foto e video: "I miei genitori sono contrari alle armi allora me le fabbrico io oppure me le prendo da qualche parte" "Ci ho sparato con una Glock vera...", "te lo dico perché le modifico da quando avevo 14 anni", afferma uno di loro. Altri si vantavano di girare spesso armati, sia con coltelli che con pistole (finte o da softair), portandoli anche a scuola: "Io avevo una Glock però poi ci sono andato a scuola perché lo avevo visto in un film americano", ha affermato uno dei giovani, ora indagato. I ragazzi condividevano anche consigli sulla modifica delle armi o sulla fabbricazione di veri e propri esplosivi come molotov e napalm. Avete mai fatto una molotov? Io sì…", "Martedì provo a fare del napalm", "Qualcuno ha un video tutorial per un detonatore?", "buon pomeriggio, ecco a voi un piccolo dispositivo", questi alcuni esempi dei messaggi che i giovani si scambiavano nel corso delle giornate.