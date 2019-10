Pistoia, senza lavoro e senza pensione vive con 350 euro al mese: "Questa non è vita"

Piange e si dispera Rosanna Dentini, la 65enne di Pistoia che come testimoniato nell'intervista rilasciata a "Mattino Cinque" cerca di arrangiarsi come può dopo aver perso il lavoro nel 2016.

"Questa non è vita - spiega la donna - La mia macchina è rotta e senza non riesco a fare niente nemmeno raggiungere il paese vicino per trovare un mestiere. Ho questa lavatrice che non funziona molto bene, la casa sarebbe da sistemare ma come si fa?".

In collegamento con il conduttore Francesco Vecchi, la donna spiega che al momento vive con soli 350 euro al mese, 300 ottenuti con il reddito di cittadinanza e 50 percepiti da un assegno comunale. E alla pensione le mancano ancora due anni.