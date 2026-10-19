Pistoia, scopre che il marito è gay: moglie lo porta in tribunale per i figli mai avuti

Il marito le ha rivelato di essere gay e di essersi innamorato di un uomo. La moglie, che avrebbe sempre desiderato un figlio ma sembrerebbe senza l'approvazione del partner, lo ha portato in tribunale e ha chiesto un risarcimento danni di 50mila euro. Lo riporta l'edizione fiorentina de la Repubblica, la quale cita la ricostruzione fatta dalla donna in aula a Pistoia.
La ricostruzione della donna
Stando alla ricostruzione della donna riportata dal quotidiano, i due erano sposati dalla fine degli anni Novanta. Nel tempo, la moglie avrebbe parlato più volte con il partner della sua volontà di avere un figlio, ma lui non sarebbe stato d'accordo. La donna si sarebbe informata anche sul congelamento degli ovuli e avrebbe poi proposto al marito la fecondazione in vitro, ma lui si sarebbe opposto.
Dopo qualche anno, il marito ha confessato alla moglie di essersi innamorato di un uomo e di voler stare con lui. Lei lo ha portato in tribunale, spiegando, riporta la Repubblica Firenze, che quello che ha scoperto "ha innescato o accentuato alcune patologie, tra cui una sindrome depressiva. Lamenta un calo dell'integrità psico-fisica con ripercussioni sul quotidiano, a cominciare dal lavoro. Accusa il marito, come scrive il giudice, di averle causato 'danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della propria persona, quali il diritto della famiglia, il diritto alla salute, il diritto alla sessualità e alla procreazione e ciò in ragione della condotta illecita tenuta dal marito il quale non la avrebbe informata, né prima né durante il matrimonio, della propria omosessualità'".
La versione del marito
Secondo il marito, invece, il loro matrimonio sarebbe stato in crisi da anni, i due avrebbero vissuto separati e la moglie avrebbe avuto una relazione parallela. Una situazione che secondo il suo parere avrebbe causato la causa della rottura. L'uomo ha anche sottolineato, riporta sempre la Repubblica Firenze, "che non poteva essere obbligato ad avere rapporti intimi o un figlio".
L'accordo privato
Durante il processo, il giudice ha disposto una procedura di negoziazione assistita. I due, che nel mentre hanno divorziato, "dopo un primo stop e mesi di trattative", hanno raggiunto un accordo privato. Il giudice non si è quindi dovuto pronunciare.