Pistoia, scopre che il marito è gay: moglie lo porta in tribunale per i figli mai avuti

Dopo qualche anno, il marito ha confessato alla moglie di essersi innamorato di un uomo e di voler stare con lui. Lei lo ha portato in tribunale, spiegando, riporta la Repubblica Firenze, che quello che ha scoperto "ha innescato o accentuato alcune patologie, tra cui una sindrome depressiva. Lamenta un calo dell'integrità psico-fisica con ripercussioni sul quotidiano, a cominciare dal lavoro. Accusa il marito, come scrive il giudice, di averle causato 'danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della propria persona, quali il diritto della famiglia, il diritto alla salute, il diritto alla sessualità e alla procreazione e ciò in ragione della condotta illecita tenuta dal marito il quale non la avrebbe informata, né prima né durante il matrimonio, della propria omosessualità'".