Pistoia, donna trovata morta in campo nomadi: indagine per omicidio

La Procura di Pistoia avrebbe aperto un fascicolo di indagine per omicidio, al momento contro ignoti, dopo il rinvenimento del cadavere di una donna di 39 anni in un campo adiacente ad alcuni prefabbricati dove lei stessa abitava, assieme a una comunità nomade, nella frazione di Molin Nuovo a Buggiano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, e in attesa di comunicazioni ufficiali, la donna sarebbe stata strangolata e qualcuno avrebbe tentato successivamente di inscenare un suicidio per impiccagione. Nella serata di martedì è stato ascoltato dai carabinieri il compagno della donna, quale persona informata sui fatti.