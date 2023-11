Montecatini Terme (Pistoia), abusi sessuali su pazienti minorenni: arrestato psicologo

Abusi sessuali aggravati

L'uomo, un 40enne, è accusato di abusi sessuali aggravati perché esercitati nei confronti di alcune ragazze minorenni e perché commessi ai danni di persone a lui affidate per ragioni di cura. I pazienti minorenni, infatti, "trovandosi in condizioni di fragilità e vulnerabilità, si erano rivolte al professionista per risolvere le loro problematiche personali", spiega la procura di Pistoia.