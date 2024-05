Pisa, strattona uomini del 118 e reagisce contro CC: arrestato

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri a Pisa per aver reagito contro i militari, intervenuti a supporto del personale sanitario di un'ambulanza che aveva prestato soccorso allo stesso fermato.

Quest'ultimo, in forte stato di agitazione, verosimilmente dovuta ad assunzione di alcool e stupefacenti, avrebbe strattonato gli uomini del 118 che cercavano di prestargli cure mediche per una ferita alla testa. I carabinieri sarebbero stati oltraggiati dall'uomo, che poi avrebbe opposto resistenza per evitare di essere portato in caserma.