Pisa, ragazzino bullizzato finisce in ospedale. La mamma: "La dirigente scolastica mi chiese di non fare denuncia"

A Pisa un ragazzino di 12 anni è stato operato d'urgenza in ospedale dopo che un compagno di scuola lo aveva preso a calci nei testicoli. Già prima dell'aggressione la famiglia aveva esposto alla preside gli atti di bullismo che il figlio aveva subito ma questa aveva chiesto di non segnalarlo alla polizia: "Avrebbe gestito e risolto lei la questione" ha detto la mamma del bimbo. Ora la dirigente e i genitori dell'aggressore dovranno vedersela con la denuncia esposta lo scorso 11 Giugno.

Era bullizzato da mesi - Fin da ottobre l'adolescente subiva insulti su Whatsapp e aggressioni dai compagni. "Quel giorno - quando il bimbo era tornato a casa ferito da un compagno con una matita - ha pianto a lungo e vomitato più volte, ma la scuola non mi ha riferito nulla - ha detto la mamma - anche questa volta la preside ha minimizzato". La serie di episodi è poi terminata con quest'ultimo atto di bullismo che gli è costato l'intervento d'urgenza.



"La scuola non è mai intervenuta" - Secondo la famiglia la scuola è responsabile dell'aggressione: "Mio figlio ora sta meglio, ma la scuola dovrà rispondere: l'escalation di episodi poteva essere interrotta prima dalle autorità scolastiche e invece non è stato fatto nulla", sostiene la madre.



La beffa finale della scuola che lotta contro il bullismo - "Le attività conclusive dell'anno scolastico prevedevano una rappresentazione sul bullismo: la recita si è svolta regolarmente mentre mio figlio era in ospedale con un'agocannula nel braccio, proprio a causa di tutti quegli atti che la scuola dovrebbe contrastare" ha concluso la mamma.