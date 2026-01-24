Pisa, 25enne accoltellato all'addome durante una lite: un fermato

Un uomo è stato accoltellato all'addome nella tarda serata di venerdì 23 gennaio a Cascina, in provincia di Pisa. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha iniziato a discutere con alcune persone che si trovavano fuori da un bar. Sceso dall'auto, si è diretto verso di loro e, dopo un ulteriore litigio, ha estratto un coltello con il quale ha colpito all'addome un ragazzo. La vittima è un 25enne residente a Pontedera. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e lo hanno trasportato all'ospedale Cisanello. I carabinieri di Navacchio avrebbero recuperato l'arma e individuato e fermato l'aggressore.