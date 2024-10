Piombino, addio alle ciminiere dell'ex centrale Enel di Tor del Sale

La Tor del Sale risale al 1977, quando è entrata in servizio per la prima volta e ha chiuso la sua produzione dopo quasi quarant'anni. Con l'abbattimento delle Torri, Enel si fa tra i portabandiera del dialogo col territorio per le linee guida nel segno della sostenibilità sociale, economica e ambientale. Non da meno è la collaborazione con l'Oasi Palude Orti Bottagone del Wwf con cui è stata rinnovata la convenzione per l'uso di una parte di terreni di Enel e a cura di Tor del Sale s.p.a per realizzare oasi sicure per i balestrucci, uccelli migratori della famiglia delle rondini che nidificano nella zona delle caldaie.