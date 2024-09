Pineto (Teramo), brucia ditta di solventi: polizia locale invita a non uscire | Enorme nube di fumo nero visibile a distanza

Per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza le strade della zona sono state chiuse. Sul posto è subito arrivata una squadra dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta) che sta effettuando prelievi di campioni di aria e di acqua di spegnimento per le successive analisi di laboratorio. "È in corso un vasto incendio presso la zona industriale di Scerne di Pineto - si legge sui social del Comune - Il sindaco Alberto Dell'Orletta è in contatto con la Prefettura e gli enti competenti per monitorare la situazione e adottare eventualmente le misure necessarie. Si raccomanda la popolazione di chiudere porte e finestre per limitare l'ingresso di fumo nelle abitazioni". Anche il sindaco di Atri (Teramo) invita "i cittadini residenti a ridosso della Vallata del Vomano a non uscire dalle proprie abitazioni e a chiudere le finestre".