Pier Silvio Berlusconi: "La stradina sul monte non sarà mai allargata e serve ai portofinesi"

Quanto ai Suv, semplicemente è un tema che non esiste. Non ci passano e mai ci passeranno. Negli anni, su quella strada, per i residenti l’evoluzione della mobilità è andata dall’Ape Piaggio al Porter, poi alla Panda e finalmente alla Fiat 500. Un grande traguardo, posso assicurarlo. Io stesso ne uso una e ne sono entusiasta.



Sul monte vivono da generazioni tanti portofinesi. C'è la signora Federica, c'è Mino Viacava con tutta la famiglia e i figli, la signora Carlotta, la famiglia Oneto, la famiglia Mussini, c’è il Lupo, solo per citarne alcuni. Nomi e soprannomi dietro i quali ci sono persone che conosco da tanti anni e alle quali sono profondamente legato. Gente che lavora, che manda i bambini a scuola e che ha il diritto di muoversi in sicurezza.