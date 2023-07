Pier Paolo Pasolini, trovati i registri scolastici con i voti del regista

I registri scolastici con i voti di Pier Paolo Pasolini quando frequentava la scuola elementare, dispersi da anni, sono stati trovati da un preside in pensione in un vecchio archivio della scuola primaria Vittorino da Feltre.

Lo rende noto il quotidiano friulano Messaggero Veneto. A fare la scoperta è stato Claudio Morotti, l'ex preside oggi volontario, mentre faceva ordine tra le scatole accatastate nell'istituto. In quinta elementare il regista e scrittore aveva eccellenti giudizi in tutte le materie tranne, paradossalmente, in italiano.